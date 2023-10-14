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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В посольстве Украины не подтвердили, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАСа

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Информация о том, что некоторые граждане Украины, которые считаются пропавшими без вести, попали в плен боевиков ХАМАС, не подтвердилась.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии изданию ZN.UA.

Дипломат уточнил, что данные о погибших украинцах в Израиле не изменились. По его словам, среди погибших граждан исключительно украинский паспорт имел только один человек.

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Кроме того, в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан.

— Сегодня выезжают 208, завтра — 52. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, которые приобретены через посольство, — сказал дипломат.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Боевики прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким.

В результате нападения боевиков ХАМАСа на территории Израиля было убито около 1,3 тыс. человек. Большинство погибших — гражданские лица. По состоянию на 13 октября МИД Украины подтвердил гибель 11 граждан Украины в Израиле.

Источник: Зеркало недели
Израиль, Война в Израиле, посольства
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