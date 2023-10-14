У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу

Інформація про те, що деякі громадяни України, які вважаються зниклими безвісти, потрапили у полон бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі виданню ZN.UA.

Дипломат уточнив, що дані про загиблих українців в Ізраїлі не змінилися. За його словами, серед загиблих громадян виключно український паспорт мала тільки одна людина.

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Крім того, найближчими днями з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

– Сьогодні виїжджають 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство, – сказав дипломат.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Бойовики прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю було вбито близько 1,3 тис. осіб. Більшість загиблих – цивільні особи. Станом на 13 жовтня МЗС України підтвердило загибель 11 громадян України в Ізраїлі.

Джерело : Дзеркало тижня

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