Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Інформація про те, що деякі громадяни України, які вважаються зниклими безвісти, потрапили у полон бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі виданню ZN.UA.

Дипломат уточнив, що дані про загиблих українців в Ізраїлі не змінилися. За його словами, серед загиблих громадян виключно український паспорт мала тільки одна людина.

Зараз дивляться

Крім того, найближчими днями з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

– Сьогодні виїжджають 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство, – сказав дипломат.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Бойовики прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю було вбито близько 1,3 тис. осіб. Більшість загиблих – цивільні особи. Станом на 13 жовтня МЗС України підтвердило загибель 11 громадян України в Ізраїлі.

Джерело: Дзеркало тижня
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, посольства
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Майже століття воєн і конфліктів: коротка історія сектору Гази та Ізраїлю
сектор Гази ізраїль
Бойовики ХАМАСу заявили, що “цінують позицію Путіна” щодо війни в Ізраїлі
володимир путін
Палестинські бойовики отримали мільйони доларів через криптобіржу у Москві – WSJ
москва сіті
ЦАХАЛ ліквідував одного з ватажків ХАМАСу, відповідального за напад на Ізраїль
бойовики ХАМАС
Війна в Ізраїлі: Буданов навів факти, що свідчать про причетність Кремля
Кирило Буданов

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Серйозні виклики для газового сектору: огляд реформ у Нафтогазі перед зимою 2024
У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу
Потужний захист і власний газ! Енергетики та газовики вивчили урок блекауту
У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу
Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання
У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
У посольстві України не підтвердили, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь