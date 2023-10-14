Лубинец назвал количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из сектора Газа

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в египетскую столицу Каир для участия в настройке механизма эвакуации граждан из сектора Газа.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 14 октября.

— В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в секторе Газа остаются заблокированными граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети, — отметил он.

Лубинец отметил, что пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и сектором Газы сейчас заблокирован. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский решил, чтобы омбудсмен Украины срочно прибыл в Египет для встреч с соответствующими органами для решения этого гуманитарного вопроса.

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Он сообщил, что работает с Нацкомиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины. Также провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб. Основным вопросом был механизм возвращения домой украинцев.

Ранее посольство Украины в Израиле сообщало, что из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан.

Источник: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец

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