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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

З Ізраїлю до Румунії вилетів перший евакуаційний рейс з українцями – МЗС

Ізраїль

З Тель-Авіву, що в Ізраїлі, до Бухаресту (столиці Румунії) вилетів перший евакуаційний рейс з громадянами України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста, – повідомив він.

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За словами Ніколенка, наступний рейс планують на завтра, 15 жовтня. Він прямуватиме з Ізраїлю, але цього разу до румунського міста Клуж.

– Плануємо вивезти 155 українців, – додав він.

Евакуація з Ізраїлю

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі журналістам говорив, що станом на вечір суботи на кордоні сектору Гази та Єгипту, в районі КПП Рафах, перебувають понад 200 громадян України. Серед них – двоє людей із важкими пораненнями. Єгипетська сторона не дає дозволу пройти на свою територію. Раніше в українській дипмісії в Ізраїлі планували евакуацію з Ізраїлю щонайменше 260 громадян України.

Також до Єгипту прибув уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, звідки реалізовуватимуться заходи з евакуації українців із сектору Гази.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Евакуація, Україна
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