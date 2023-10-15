Бедрак Виктория, редактор ленты
В Запорожье раздались звуки взрывов
Днем в воскресенье, 15 октября, в Запорожье прогремели звуки взрывов.
Об этом сообщают местные жители.
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Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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