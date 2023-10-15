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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Запорожье раздались звуки взрывов

вибух дим
Фото: Getty Images

Днем в воскресенье, 15 октября, в Запорожье прогремели звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители.

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Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Запорожье
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