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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

вибух дим
Фото: Getty Images

Вдень у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

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Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Запоріжжя
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
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