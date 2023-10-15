У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

Вдень у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

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Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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