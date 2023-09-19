Риск отключения света зимой из-за атак по энергетике сохраняется – глава Укрэнерго

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что возможность отключения электроснабжения зимой не является фактом, но представляет риск, к которому все в Украине должны быть готовы, в случае повторения энергетических атак со стороны России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он указал на то, что энергосистема недостаточно надежна и имеет меньший запас прочности после прошлогодних атак, но в то же время отметил, что российский террор уже не станет неожиданностью, ведь к нему готовятся все — и энергетики, и Силы обороны, и потребители.

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Кудрицкий подчеркнул, что магистральная сеть Укрэнерго готова к передаче зимних объемов электроэнергии, а компания активно работает над увеличением резервных возможностей сети и улучшением инженерной защиты в случае возможных обстрелов.

Он отметил, что после прошлогодних ракетно-дронных атак России, магистральная сеть Укрэнерго была серьезно повреждена, однако благодаря более 1 млрд долларов международной помощи, компания смогла выполнить ремонты и обновить оборудование.

Что касается электростанций, некоторые из них требуют сложных и длительных ремонтов, однако в Укрэнерго надеется, что план ремонтов, предложенный Минэнерго, будет выполнен до начала отопительного сезона.

Недавно стало известно, что в Министерстве энергетики согласовали графики отключений электроэнергии на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры, но пока планов по отключениям света нет.

Россия, вероятно, готовит новую волну ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Источник: Укрэнерго

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