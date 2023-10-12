Объекты энергетики будут иметь три уровня защиты от атак РФ – Кудрицкий
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай атак РФ.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, первый уровень — простая защита от взрывной волны и обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые защищают именно от косвенного попадания ракеты или Шахеда.
Второй уровень — это защита от прямого попадания российских дронов.
— И третий уровень – наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции — это защита комплексная от Шахедов и ракет, — отметил Кудрицкий.
Глава Укрэнерго добавил, что первый уровень защиты в виде мешков с песком — базовый, оставшийся с прошлой зимы, а что касается второго и третьего уровней, то “эти работы сейчас активно выполняются”.
На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, “до холодов должны успеть”.
— Мы не можем полностью, на 100% обезопасить себя от массированных ракетных или дроновых атак. Но мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. Важно, чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая, — подчеркнул Кудрицкий.
Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что технически украинская энергосистема готова к зиме.
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