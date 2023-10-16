Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Електроенергії достатньо. У Міненерго спростували чутки про графіки відключень
Чутки про нібито застосування в Україні графіків відключень світла – неправдиві. Наразі електроенергії, що виробляють електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Про це повідомили у Міненерго.
Зазначено, що обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.
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– Відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов, – йдеться у повідомленні.
Раніше глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок атак РФ.
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Джерело: Міненергетики
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