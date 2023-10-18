Конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет ЕС от поддержки Украины — фон дер Ляйен

Конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Евросоюза Украине.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуального саммита ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, передает Укринформ.

По ее словам, большой объем помощи для Киева сейчас готовится.

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Урсула фон дер Ляйен добавила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому ЕС будет поддерживать ее столько, сколько будет необходимо.

— Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины, и мы будем вынуждены выбирать, кому помогать. Мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США могут позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно.

Источник : Укринформ

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