Мы можем позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно — Байден

Соединенные Штаты самая мощная нация в истории мира и кто как не они помогут Украине и Израилю в борьбе за независимость.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден отвечая на вопрос ведущего: могут ли Штаты одновременно помогать Израилю и Украине.

— Ради Бога, мы же Соединенные Штаты Америки — самая мощная нация в истории. Мы можем позаботиться об обоих этих вопросах. Как и раньше, поддерживать нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого и мы обязаны. А если не мы, то кто это сделает, — сказал Байден.

QUESTION: “Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time?” Сейчас смотрят POTUS: “We’re the United States of America for God’s sake! The most powerful nation in the history of the world!” 1/pic.twitter.com/LHhmRCtGZV — Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) October 15, 2023



Напомним, в воскресенье, 15 октября, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить более $2 млрд.

В интервью Face the Nation на CBS Салливан сказал, что на этой неделе Джо Байден проведет переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета.

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