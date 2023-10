Мы можем позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно — Байден

Соединенные Штаты самая мощная нация в истории мира и кто как не они помогут Украине и Израилю в борьбе за независимость.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден отвечая на вопрос ведущего: могут ли Штаты одновременно помогать Израилю и Украине.

QUESTION: “Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time?”

Сейчас смотрят

POTUS: “We’re the United States of America for God’s sake! The most powerful nation in the history of the world!” 1/pic.twitter.com/LHhmRCtGZV

— Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) October 15, 2023