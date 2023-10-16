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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мы можем позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно — Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты самая мощная нация в истории мира и кто как не они помогут Украине и Израилю в борьбе за независимость.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден отвечая на вопрос ведущего: могут ли Штаты одновременно помогать Израилю и Украине.

— Ради Бога, мы же Соединенные Штаты Америки — самая мощная нация в истории. Мы можем позаботиться об обоих этих вопросах. Как и раньше, поддерживать нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого и мы обязаны. А если не мы, то кто это сделает, — сказал Байден.


Напомним, в воскресенье, 15 октября, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить более $2 млрд.

В интервью Face the Nation на CBS Салливан сказал, что на этой неделе Джо Байден проведет переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета.

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Мы можем позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно — Байден

Война в Израиле, Война в Украине, Джо Байден, США
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