Меньше бумажной работы, больше четкости: Зеленский об обновлении состава Минобороны

Состав Министерства обороны будет обновлен, что приведет к положительным последствиям для Украины.

Об этом во время своего вечернего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Я провел совещание с министром обороны Украины — он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги для решения тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной. Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войск, — подчеркнул глава государства.

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Кроме того, он отметил, что “должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопленных проблем”.

— Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день — больше силы для Украины. Слава всем, кто защищает наше государство! Слава нашему крепкому народу! — сказал Зеленский.

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