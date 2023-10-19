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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Менше паперової роботи, більше чіткості: Зеленський про оновлення складу Міноборони

Володимир Зеленський

Склад Міністерства оборони оновлено, що призведе до позитивних наслідків для України.

Про це під час свого вечірнього відеозверення повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська, – наголосив голова держави.

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Крім того, він зазначив, що “має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем”.

– Я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Кожен день – більше сили для України. Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава нашому міцному народу! – сказав Зеленський.

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Міністерство оборони України

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Міноборони України
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