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Илья Нежигай, редактор ленты

США передали Украине менее дюжины ракет ATACMS — AP

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты в секретном режиме доставили небольшое количество баллистических ракет большой дальности, которые, по словам Украины, были ей срочно нужны и которые президент США Джо Байден обещал в прошлом месяце.

Факт поставки ракет 17 октября подтвердил президент Владимир Зеленский. Впрочем, по данным Associated Press, в Украину поступило “менее дюжины” подобных ракет.

— США отказались публично обсуждать эту поставку, но чиновники, знакомые с этим шагом, также подтвердили ее ранее в этот же день. По словам чиновников, за последние несколько дней в Украину попало менее дюжины ракет. Их прибытие на фронт дает Украине критически важную возможность наносить удары по российским целям, которые находятся на большем расстоянии, позволяя украинским войскам оставаться в безопасной зоне досягаемости, — говорится в сообщении AP.

Чиновники, с которыми общались AP, не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили во вторник на условиях анонимности.

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Поставка армейского тактического ракетного комплекса, известного как ATACMS, долгое время была окутана тайной, поскольку ожидалось, что первое публичное признание поставок придет тогда, когда ракеты будут использованы на поле боя.

AP отмечает, что такая строгая засекреченность является заметным изменением по сравнению с предыдущими американскими вооружениями, которые отправляла администрация президента Джо Байдена. Почти во всех других случаях США публично объявляли о своем решении до того, как оружие и оборудование отправлялись за границу.

Стоит отметить, что официально пока неизвестно модификацию ракет ATACMS, которые были переданы Украине, а также их количество.

Более того, пока неизвестно, планируют ли Соединенные Штаты в будущем продолжить поставки указанных ракет.

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ATACMS

Источник: AP
ATACMS, Война в Украине, Джо Байден, Ракета, США
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