Нечем сбивать: как ATACMS изменят ситуацию на фронте и помогут Украине в наступлении

Украина впервые успешно применила ракеты ATACMS, которые, вероятно, имеют модификацию с кассетными боеприпасами.

Речь идет об использовании ракет на аэродромах РФ, расположенных во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске.

По предварительной информации, результатом применения ATACMS стало уничтожение девяти российских вертолетов, склада с боеприпасами, техники, в частности части комплекса ПВО. Также известно о поражении живой силы противника, но информация о количестве ликвидированных россиян пока неизвестна.

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Кроме того, были повреждены взлетные полосы аэродромов, которые использует враг.

Впоследствии информацию об использовании ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.

Что изменит появление в Украине таких ракет, какие объекты РФ, кроме аэродромов, могут стать вероятными целями для ударов и как это будет способствовать наступательной операции ВСУ на земле — читайте в материале на Фактах ICTV.

Нарушение логистики врага

По мнению политического и военного эксперта Александра Мусиенко, нет сомнений, что таких атак будет больше, поскольку целей среди объектов россиян еще очень много.

Сравнивая с кассетными боеприпасами для ствольной артиллерии, которые ранее Украина также получила от Соединенных Штатов, Мусиенко отметил, что в случае с ATACMS речь идет о значительно большей площади поражения и дальности, на которой можно доставать противника.

— Мы можем доставать врага дальше в оперативных тылах и наносить ущерб. Это означает, что они должны будут, как минимум, перебазировать свою армейскую авиацию. Армейская авиация, это в первую очередь военные вертолеты — Ка-52 и Ми-24, которые применяет враг для ударов по нашим силам, — рассказал эксперт на своем Youtube-канале.

Вместе с тем военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий говорит, что пока утверждать, что Украине были переданы именно ракеты ATACMS с кассетной модификацией, преждевременно.

— Однозначно, если с нашей стороны пойдут массированные удары и пуски, то Российская Федерация будет реагировать. Будет реагировать как штаб тыла ВС РФ, так и Генштаб ВС РФ. Это касается прежде всего неподвижных объектов. Очень важными для логистического снабжения являются в первую очередь мосты. Их не передвинешь, — говорит он.

Какие другие объекты РФ могут стать целью?

Мусиенко считает, что ATACMS является хорошим оружием для того, чтобы наносить удары по аэродромам, где враг имеет много заправленной и подготовленной к взлету авиации.

— Кроме того, ATACMS подходят для поражения других объектов, имеющих открытые участки: живой силы или легкобронированной техники врага. Определенные объекты, которые могут представлять интерес — горюче-смазочные материалы, резервуары с ними и т. д., — добавил он.

Игорь Козий говорит, что в зависимости от модификации ракет, которые предусматривают радиус действия до 300 км, могут быть поражены и цели в Севастополе, где Россия держит суда-ракетоносители, с которых оккупант обстреливает украинские города и поселки.

— Мы начнем доставать до целей, которые раньше были для нас недостижимыми. Мы начнем уничтожать те элементы логистической системы, командной, штабной системы, системы управления, что очень важно, до которых, как раньше считали, никто не дотянется. Начнем уничтожать те средства поражения, которые тоже считали вне зоны поражения, — сказал он.

Как ATACMS помогут в наступлении ВСУ?

Александр Мусиенко указывает, что контрнаступательная операция ВСУ на земле тоже почувствует влияние от применения ATACMS, хотя, возможно, и не так быстро.

— Это, безусловно, будет способствовать (наступлению Украины, — Ред.), это будет давать свои последствия. Как раз на зиму — это то, что нужно. Конечно, врагу будет довольно непросто, а для нас, безусловно, хорошо, — добавляет он.

Игорь Козий указывает, что благодаря уничтожению логистических маршрутов и командных пунктов оккупантов наступление украинских войск облегчится, поскольку враг на этих направлениях будет дезориентирован.

— Она (российская сторона, — Ред.) не сможет запросить поддержки со стороны штаба, поскольку будет нарушено и уничтожено управление. Даже если бы могли запросить, то нет возможности доставки тех или иных боеприпасов, — добавил Козий.

Таким образом, все силы врага на переднем крае фронта очень зависят от снабжения, которое обеспечивается логистикой.

Может ли Россия защититься от ударов ATACMS?

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацтелемарафона Єдині новини заявил, что у России нет средств, которые бы позволили защищаться от атак ATACMS, поскольку это баллистические ракеты. Указанное вооружение при пуске поднимается в небо, откуда, падая вниз, летит в цель на земле, набирая большие скорости.

Игнат также сомневается в том, что самые современные российские ЗРК С-400 смогут сбивать ракеты ATACMS.

— Сам факт нанесения ударов на такие расстояния таким типом вооружения, против которого РФ не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться. И враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошла “бавовна” на аэродромах в России, — отметил Игнат.

Следующим шагом, считает Игнат, должна быть поставка Германией ракет Taurus.

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