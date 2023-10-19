В Донецкой области ВСУ уничтожили уже пятый вражеский Су-25 за 10 дней — Тарнавский

В Донецкой области Вооруженные силы Украины сбили уже пятый за 10 дней вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Также он рассказал об успехе наших бойцов на Запорожском направлении.

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– Имеем частичный успех юго-западнее Вербового, что в Запорожье. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов, – написал он в своем Telegram.

Тарнавский отметил, что в Токмаке Запорожской области, что российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, где проживает местное население, используя гражданских как живой щит.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задачи. Общие потери врага составили 322 человека.

– Уничтожено 43 единицы военной техники противника. В частности, три танка, три ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БпЛА, пять единиц автомобильной и деве — специальной техники оккупантов. Победим вместе, – добавил командующий.

Напомним, накануне представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава убитыми и ранеными.

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