На Донеччині ЗСУ знищили вже п’ятий ворожий Су-25 за 10 днів – Тарнавський

На Донеччині Збройні сили України збили вже п’ятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Також він розповів про успіх наших бійців на Запорізькому напрямку.

Зараз дивляться

– Маємо частковий успіх південно-західніше від Вербового, що на Запоріжжі. Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів, – написав він у своєму Telegram.

Тарнавський зазначив, що у Токмаку Запорізької області російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення, використовуючи цивільних як живий щит.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання. Загальні втрати ворога становлять 322 особи.

– Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, три танки, три ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та дві – спеціальної техніки окупантів. Переможемо разом, – додав командувач.

Нагадаємо, напередодні речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.