На Донеччині ЗСУ знищили вже п’ятий ворожий Су-25 за 10 днів – Тарнавський
На Донеччині Збройні сили України збили вже п’ятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
Також він розповів про успіх наших бійців на Запорізькому напрямку.
– Маємо частковий успіх південно-західніше від Вербового, що на Запоріжжі. Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів, – написав він у своєму Telegram.
Тарнавський зазначив, що у Токмаку Запорізької області російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення, використовуючи цивільних як живий щит.
Також підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання. Загальні втрати ворога становлять 322 особи.
– Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, три танки, три ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та дві – спеціальної техніки окупантів. Переможемо разом, – додав командувач.
Нагадаємо, напередодні речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими.