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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Авдіївському напрямку окупанти перегруповуються через великі втрати – Штупун

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими. 

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. 

Він зазначив, що за минулу добу Сили оборони України відбили пʼять атак ворога.

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– Отримавши жорстку відсіч та втративши понад 300 одиниць техніки та понад 3000 мертвими й пораненими, ворог проводить перегрупування. Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося і завжди в готовності, – сказав речник. 

Штупун також розповів, що минулої доби бійці ЗСУ знищили ворожий літак Су-25. 

– УВже чотири ворожих літаки на Донеччині за тиждень, трохи більше як тиждень, було знищено, – додав він.

Також речник зазначив, що окупанти не полишають надії повернути свої позиції південно-західніше від Роботиного, втім марно.

Тим часом ЗСУ продовжують наступальні дії та мають частковий успіх поблизу Роботиного.

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Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ
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