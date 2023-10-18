На Авдіївському напрямку окупанти перегруповуються через великі втрати – Штупун

На Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що за минулу добу Сили оборони України відбили пʼять атак ворога.

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– Отримавши жорстку відсіч та втративши понад 300 одиниць техніки та понад 3000 мертвими й пораненими, ворог проводить перегрупування. Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося і завжди в готовності, – сказав речник.

Штупун також розповів, що минулої доби бійці ЗСУ знищили ворожий літак Су-25.

– УВже чотири ворожих літаки на Донеччині за тиждень, трохи більше як тиждень, було знищено, – додав він.

Також речник зазначив, що окупанти не полишають надії повернути свої позиції південно-західніше від Роботиного, втім марно.

Тим часом ЗСУ продовжують наступальні дії та мають частковий успіх поблизу Роботиного.

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