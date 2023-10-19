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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вблизи оккупированного Токмака прогремели взрывы

вибух
Фото: Getty Images

Возле временно оккупированного города Токмак в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в пригороде местные слышали по меньшей мере два взрыва.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Токмак
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