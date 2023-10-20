Юлия Захарченко, редактор ленты
Состав Ставки верховного главнокомандующего изменен — указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего.
В состав Ставки глава государства ввел недавно назначенного командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича, говорится в обнародованном на сайте Офиса президента указе №699/2023.
Согласно документу, из состава Ставки выведены бывший командующий ТрО Игорь Танцюра и уволенный с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
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9 октября президент сообщил, что провел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Тогда был назначен Анатолий Баргилевич. По словам главы государства, главная задача — развитие ТрО не должно останавливаться.
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Источник: Офис президента
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