Состав Ставки верховного главнокомандующего изменен — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего.

В состав Ставки глава государства ввел недавно назначенного командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича, говорится в обнародованном на сайте Офиса президента указе №699/2023.

Согласно документу, из состава Ставки выведены бывший командующий ТрО Игорь Танцюра и уволенный с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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9 октября президент сообщил, что провел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Тогда был назначен Анатолий Баргилевич. По словам главы государства, главная задача — развитие ТрО не должно останавливаться.

Источник : Офис президента

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