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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Враг не оставляет попыток прорвать оборону: Залужный приехал на Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток прорвать оборону: Залужный приехал на Авдеевское направление
Фото: Факти ICTV

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приехал на Авдеевское направление. Здесь армия РФ до сих пор пытается прорвать украинскую оборону и окружить Авдеевку.

По его словам, враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

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— На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка, — утверждает главнокомандующий ВСУ.

Несмотря на все, украинские военные продолжают героически отбивать российские атаки, уничтожая живую силу и технику РФ.

Залужный отметил, что вместе с командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность шагов в случае изменения оперативной обстановки и обсудили потребности подразделений.

По его словам, проведена работа на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. В то же время украинские защитники крепко держат оборону в сверхсложных условиях, утверждает Залужный.

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Авдеевка, Бої в Авдіївці, Война в Украине, Валерий Залужный, Донецкая область, ВСУ, українські військові
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