Склад Ставки верховного головнокомандувача змінено – указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.

До складу Ставки глава держави ввів нещодавно призначеного командувача Сил територіальної оборони Анатолія Баргилевича, йдеться в оприлюдненому на сайті Офісу президента указі №699/2023.

Згідно з документом, зі складу Ставки виведено колишнього командувача ТрО Ігоря Танцюру та звільненого з посади очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука.

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9 жовтня президент повідомив, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Тоді було призначено Анатолія Баргилевича. За словами глави держави, головне завдання – розвиток ТрО не має зупинятися.

Джерело : Офіс президента

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