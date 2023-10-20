Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Склад Ставки верховного головнокомандувача змінено – указ президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.
До складу Ставки глава держави ввів нещодавно призначеного командувача Сил територіальної оборони Анатолія Баргилевича, йдеться в оприлюдненому на сайті Офісу президента указі №699/2023.
Згідно з документом, зі складу Ставки виведено колишнього командувача ТрО Ігоря Танцюру та звільненого з посади очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука.
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9 жовтня президент повідомив, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Тоді було призначено Анатолія Баргилевича. За словами глави держави, головне завдання – розвиток ТрО не має зупинятися.
Джерело: Офіс президента
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