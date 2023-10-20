Ворог не полишає спроб прорвати оборону: Залужний приїхав на Авдіївський напрямок

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приїхав на Авдіївський напрямок. Тут армія РФ досі намагається прорвати українську оборону та оточити Авдіївку.

За його словами, ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

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– На війні немає простих ділянок фронту. Є лише ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка, – стверджує головнокомандувач ЗСУ.

Попри все, українські військові продовжують героїчно відбивати російські атаки, знищуючи живу силу та техніку РФ.

Залужний зазначив, що разом з командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків у разі змінення оперативної обстановки та обговорили потреби підрозділів.

За його словами, проведено роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Водночас українські захисники міцно тримають оборону у надскладних умовах, стверджує Залужний.

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