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Аналитики ISW оценили масштабы операций ВСУ на левобережье Херсонской области

Аналитики ISW оценили масштабы операций ВСУ на левобережье Херсонской области

Силы обороны Украины, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах вблизи линии левого берега Днепра и Антоновского железнодорожного моста.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают действия ВСУ на левом берегу довольно масштабными.

По словам экспертом, российское пропагандистское информпространство в последнее время озабочено присутствием украинцев на восточном берегу Днепра, который является оккупированным.

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Так, один российский военкор утверждает, что 19 октября две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе бригады морской пехоты переправились через Днепр, перебили российские войска в этом районе и закрепились в селе Крынки — это 30 км к востоку от Херсона и около 2 км вглубь от береговой линии Днепра.

По его словам, российская пехота контратаковала и якобы оттеснила ВСУ к окраинам села, но украинцы все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ожидают прибытия подкрепления.

Другой российский блогер утверждает, что в атаках на Крынки украинские войска использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Несколько российских источников, в том числе гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, утверждают, что оккупационным войскам якобы удалось оттеснить ВСУ из района Пойма — Песчановка — Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к береговой линии Днепра и на позиции под Антоновским железнодорожным мостом. И уже там украинские войска пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными ударами российской авиации и артиллерии.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ негласно подтвердил действия Сил обороны на восточном берегу и 19 октября сообщил, что Россия нанесла авиаудары по Песчановке, подразумевая, что украинские войска действуют в этом городе.

Спецоперации ВСУ на левобережье Херсонщины более масштабные — ISW

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В свете противоречивых заявлений оккупантов относительно масштаба украинских атак на восточном берегу ISW оценивает контрнаступление украинских войск как более масштабное, чем тактические рейды ранее.

ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии и в районе Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки.

Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Херсонская область
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