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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Аналітики ISW оцінили масштаби операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Аналітики ISW оцінили масштаби операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах поблизу лінії лівого берега Дніпра та Антонівського залізничного мосту.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають дії ЗСУ на лівому березі досить масштабними.

За словами експертів, російський пропагандистський інформпростір останнім часом стурбований присутністю українців на східному березі Дніпра, який є окупованим.

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Так, один російський військкор стверджує, що 19 жовтня дві українські диверсійно-розвідувальні групи у складі бригади морської піхоти переправилися через Дніпро, перебили російські війська в цьому районі та закріпилися в селі Кринки – це 30 км на схід від Херсона і приблизно 2 км углиб від берегової лінії Дніпра.

За його словами, російська піхота контратакувала і нібито відтіснила ЗСУ до околиць села, але українці все ще контролюють деякі будинки в Кринках і очікують прибуття підкріплення.

Інший російський блогер стверджує, що в атаках на Кринки українські війська використовували більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Кілька російських джерел, зокрема гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, стверджують, що окупаційним військам начебто вдалося відтіснити ЗСУ з району Пойма – Піщанівка – Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берегової лінії Дніпра і на позиції під Антонівським залізничним мостом. І вже там українські війська намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними ударами російської авіації та артилерії.

Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ негласно підтвердив дії Сил оборони на східному березі та 19 жовтня повідомив, що Росія завдала авіаударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські війська діють у цьому місті.

Спецоперації ЗСУ на лівобережжі Херсонщини масштабніші – ISW

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У світлі суперечливих заяв окупантів щодо масштабу українських атак на східному березі, ISW оцінює контрнаступ українських військ як більш масштабний, ніж тактичні рейди раніше.

ЗСУ зберігають присутність уздовж берегової лінії та в районі Антонівського залізничного мосту, попри російські контратаки.

Джерело: ISW
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Херсонська область
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