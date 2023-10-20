Байден подал запрос в Конгресс на $106 млрд: из них $61,3 млрд — для Украины

Президент США Джо Байден в пятницу представил запрос к Конгрессу на пакет помощи объемом $106 млрд, включающий поддержку Украины и Израиля.

Как отмечает Washington Post, данный запрос может стать решающим для его внешнеполитического наследия Байдена и изменить ход американской политики в преддверии президентских выборов 2024 года.

Предложение по оказанию внешней помощи, значительно превышающее прогнозы многих демократов в Конгрессе США, сделанные несколько дней назад, представляет собой прямой вызов изоляционистским настроениям в Республиканской партии и скептическому отношению к военной поддержке Израиля со стороны левых сил.

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В нем предусматривается выделение $61,3 млрд для финансирования Украины на протяжение года, около $14 млрд на помощь Израилю, а также выделение $14 млрд на решение приоритетных иммиграционных проблем и $10 млрд на гуманитарную помощь, а также увеличение финансирования для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.

Этим запросом Белый дом стремится преодолеть разрозненность, характерную для подхода Конгресса к финансированию Украины, которая находится в войне с РФ.

Также это должно предоставить Киеву необходимую помощь на целый год, отмечает WP.

Со стороны Белого дома этот шаг защищается как потребность национальной безопасности, особенно важный в период нарастающей геополитической нестабильности и необходимый для демонстрации решимости США в борьбе с противниками в Москве, Тегеране и Пекине.

В целом, запрос Белого дома к Конгрессу США на $106 млрд выглядит следующим образом:

$61,4 млрд — военная и экономическая помощь Украине;

$14,3 млрд — военная помощь Израилю;

$14 млрд — иммиграционная служба;

$9,15 млрд — гуманитарная помощь;

$4 млрд — противодействие влиянию Китая в развивающихся странах и Индо-Тихоокеанском регионе;

$3,4 млрд — промышленная база подводных лодок.

Политические преграды внутри США

Эти усилия помощи Украине сопряжены как с международными, так и с внутренними рисками. Союзники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 г., говорят, что он может использовать ее для усиления претензий к Байдену, который недостаточно сосредоточен на США в период крайней неудовлетворенности экономикой.

Многие республиканцы в Конгрессе заявили, что они выступают против попыток увязать помощь Израилю, которую они поддерживают, с помощью Украине, которую многие из них не поддерживают.

Запрос может также обострить разногласия в Демократической партии по поводу того, нуждается ли Израиль в дополнительных миллиардах на военную поддержку, на фоне растущей озабоченности левых сил тяжелым положением палестинцев, подвергающихся бомбардировкам.

Кроме того, пакет документов, отправленных Белым домом как запрос к Конгрессу, ожидает неопределенная судьба в Палате представителей (нижней палате парламента), раздираемой упорной борьбой за должность спикера. Республиканцы также все чаще критикуют подход администрации к российско-украинской войне, хотя Киев пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате.

— Это серьезное испытание для решимости Америки, и я думаю, что администрация Байдена понимает это. В более широком плане это момент, когда остальной мир задается вопросом, как мы проявим себя, и я думаю, что для нас важно проявить себя рационально и продуманно, в соответствии с нашими ценностями, — сказал сенатор-демократ Майкл Беннет, который активно выступал за финансирование Украины.

Украина — не Израиль

Просьба Белого дома о помощи Украине, являющаяся самой большой частью пакета финансирования, представленного в запросе.

Ранее, под давлением республиканцев, законодатели согласились исключить помощь Украине из последнего законопроекта о финансировании правительства в сентябре.

Однако Белый дом заявил, что дополнительные средства крайне необходимы, прежде всего, для пополнения запасов украинских войск на передовой, финансирования поддержки Киева со стороны Министерства обороны и покрытия огромного бюджетного дефицита, прогнозируемого для правительства страны на следующий год.

— Если США прекратят оказывать помощь тому, что происходит сейчас, то половина поставок оружия и боеприпасов на Украину прекратится. Если это прекратится, Украине придется очень существенно сократить свои операции и немедленно прекратить контрнаступление. Они будут просто пытаться держаться, потому что русские получат огромное материальное преимущество, даже если европейцы продолжат оказывать помощь, — сказал Марк Кансиан, старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований, вашингтонского аналитического центра.

При этом запрос Байдена на помощь Израилю в размере $14,3 млрд, скорее всего, получит поддержку республиканцев в Конгрессе, которые до сих пор в основном упрекали Байдена в недостаточной поддержке правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Запрос на помощь Израилю ориентирован на оказание военной помощи: $10,6 млрд на поддержку противовоздушной и противоракетной обороны, пополнение военных запасов Министерства обороны, переданных Израилю, а также $3,7 млрд на предоставление помощи Израилю по линии Государственного департамента.

В Палате представителей до сих пор нет спикера

Этот запрос Джо Байдена может привлечь внимание к хаосу, охватившему республиканцев в Палате представителей, где в результате междоусобицы Палата осталась без спикера, что не позволяет нижней палате вести законодательную деятельность.

Республиканцы дважды отвергали своего ведущего кандидата на пост спикера — представителя Джима Джордана, что, возможно, лишает его шансов занять этот пост.

Как заявил в понедельник вечером председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Майкл Маккол, в случае избрания он обещал поставить на голосование запрос о помощи Украине и Израилю.

Поскольку кандидатура Джордана на пост спикера Палаты представителей находится под вопросом, республиканцы в основном хранят молчание по поводу того, как они будут рассматривать требование президента о предоставлении чрезвычайного финансирования. Рядовые члены обеих партий начали призывать Палату предоставить временному спикеру Патрику МакГенри расширенные полномочия по внесению законопроектов на рассмотрение в свете ухудшения ситуации в Израиле и Газе.

Многие республиканцы в обеих палатах также заявляют, что будут выступать против попыток увязать помощь Украине и Израилю. США уже потратили на Украину более $60 млрд и все большее число законодателей от GOP, подстрекаемых Трампом, начинают требовать, чтобы европейские союзники оплатили гораздо большую часть счета, если не всю сумму. ($60 млрд составляют примерно 8% годового военного бюджета США).

Большой запрос в Конгресс накануне выборов в США

Помимо борьбы на Капитолийском холме, запрос Байдена на финансирование может иметь серьезные последствия для президентской гонки 2024 года.

Стивен Бэннон, главный политический стратег Трампа в 2016 г., заявил, что Трамп должен использовать запрос на иностранную помощь — который Бэннон назвал “продажей американского рабочего и страны” — для того, чтобы побить репутацию Байдена.

— Аргумент Трампа будет заключаться в том, что при Байдене мир охвачен огнем, и вместо того, чтобы попытаться решить проблему, он просто пытается подписать чеки, — сказал Саурабх Шарма, президент American Moment, правоцентристского аналитического центра.

Однако в своем выступлении в Овальном кабинете в четверг вечером Байден защитил “беспрецедентный” запрос на помощь как необходимый для интересов Америки, указав на внутренние риски, связанные с неспособностью справиться с международным кризисом.

— История учит нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения. И цена и угрозы для Америки и всего мира продолжают расти, — сказал Байден.

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