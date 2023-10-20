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США повлияли на план операции Израиля в секторе Газа – Bloomberg

сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Фото: Getty Images

На наземные операции Израиля в секторе Газа повлияли визиты высших должностных лиц США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, а также президента Джо Байдена.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Стоит отметить, что США поддерживают цель Израиля — уничтожить военную инфраструктуру ХАМАСа в Газе. Это возможно только при проведении наземной операции, так как боевики в течение десятилетий создавали сеть подземных туннелей.

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По словам израильских чиновников и источников, близких к правительству, влияние США уже определяет то, в каком темпе и как будет проводиться наступление на Газу. В частности, должны быть минимизированы жертвы среди населения.

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США опасаются, что наземные операции Израиля в Газе могут спровоцировать поддерживаемую Ираном Хезболлу. Это может открыть второй фронт и значительно расширить войну, в которую США будут еще больше втянуты. Кроме того, действия Вашингтона по стабилизации ситуации в регионе путем заключения мира между Израилем и ключевыми арабскими странами попросту будут сведены на нет.

– Президент Байден сосредоточен на том, чтобы уменьшить вероятность распространения этой войны на другой фронт, – заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Сам Джо Байден уже на пути в Вашингтон заявил, что обсуждал с израильтянами альтернативы наземных операций, поскольку опасается жертв среди гражданского населения и расширения конфликта.

В четверг Байден выступил в Овальном кабинете с речью о помощи Израилю, а также Украине.

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Источник: Bloomberg
Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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