СБУ и хакеры слили клиентскую базу российского Альфа-банка
Украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины осуществили утечку в сеть 30-миллионной базы данных клиентов Альфа-банка, работавшего на территории России.
Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщили NV и Интерфакс-Украина.
Правоохранители назвали это событие “еще одним свидетельством огромных дыр в системах безопасности российских банков”.
Впоследствии украинский пранкер позвонил владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, чтобы обсудить с ним взлом баз данных в банке и спросить, не хочет ли он активнее выступать против войны в Украине.
На комментарий, что базу его банка слили, он ответил “ну, что поделаешь…”. Россиянин бросил трубку после короткого разговора.
Напомним, в начале сентября Михаил Фридман получил подозрение от СБУ по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Фридман финансировал около 2 млрд рублей на военные заводы РФ.
Примечательно, что год назад, в сентябре 2022 года, Фридман попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В начале же самого полномасштабного вторжения России, Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Фридмана. Уже в августе 2023 года Фридман попал под санкции США.
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