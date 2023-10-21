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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

СБУ и хакеры слили клиентскую базу российского Альфа-банка

СБУ и хакеры слили клиентскую базу российского Альфа-банка
Фото: УНИАН

Украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины осуществили утечку в сеть 30-миллионной базы данных клиентов Альфа-банка, работавшего на территории России.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщили NV и Интерфакс-Украина.

Правоохранители назвали это событие “еще одним свидетельством огромных дыр в системах безопасности российских банков”.

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Впоследствии украинский пранкер позвонил владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, чтобы обсудить с ним взлом баз данных в банке и спросить, не хочет ли он активнее выступать против войны в Украине.

На комментарий, что базу его банка слили, он ответил “ну, что поделаешь…”. Россиянин бросил трубку после короткого разговора.

Напомним, в начале сентября Михаил Фридман получил подозрение от СБУ по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Фридман финансировал около 2 млрд рублей на военные заводы РФ.

Примечательно, что год назад, в сентябре 2022 года, Фридман попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В начале же самого полномасштабного вторжения России, Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Фридмана. Уже в августе 2023 года Фридман попал под санкции США.

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