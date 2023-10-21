СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку

Українські хакери разом зі Службою безпеки України здійснили витік в мережу 30-мільйонної бази даних клієнтів Альфа-банку, що працював на території Росії.

Про це із посиланням на джерела в СБУ повідомили NV та Інтерфакс-Україна.

Правоохоронці назвали цю подію “ще одним свідченням величезних дірок у системах безпеки російських банків”.

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Згодом український пранкер зателефонував власнику Альфа-банку Михайлу Фрідману, щоб обговорити з ним злам баз даних у банку та запитати, чи не хоче він активніше виступати проти війни в Україні.

На коментар, що базу його банку злили, він відповів “ну, що поробиш…”. Росіянин кинув слухавку після короткої розмови.

Нагадаємо, на початку вересня Михайло Фрідман отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб за попередньою змовою) КК України.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Фрідман фінансував близько 2 млрд рублів на військові заводи РФ.

Примітно, що рік тому, у вересні 2022 року, Фрідман потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони України.

На початку ж самого повномасштабного вторгнення Росії, Євросоюз запровадив санкції проти Петра Авена і Фрідмана. Вже у серпні 2023 року Фрідман потрапив під санкції США.

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