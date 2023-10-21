Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку

СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Фото: УНІАН

Українські хакери разом зі Службою безпеки України здійснили витік в мережу 30-мільйонної бази даних клієнтів Альфа-банку, що працював на території Росії.

Про це із посиланням на джерела в СБУ повідомили NV та Інтерфакс-Україна.

Правоохоронці назвали цю подію “ще одним свідченням величезних дірок у системах безпеки російських банків”.

Зараз дивляться

Згодом український пранкер зателефонував власнику Альфа-банку Михайлу Фрідману, щоб обговорити з ним злам баз даних у банку та запитати, чи не хоче він активніше виступати проти війни в Україні.

На коментар, що базу його банку злили, він відповів “ну, що поробиш…”. Росіянин кинув слухавку після короткої розмови.

Нагадаємо, на початку вересня Михайло Фрідман отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб за попередньою змовою) КК України.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Фрідман фінансував близько 2 млрд рублів на військові заводи РФ.

Примітно, що рік тому, у вересні 2022 року, Фрідман потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони України.

На початку ж самого повномасштабного вторгнення Росії, Євросоюз запровадив санкції проти Петра Авена і Фрідмана. Вже у серпні 2023 року Фрідман потрапив під санкції США.

Читайте також
Заарештовано активи російського олігарха Фрідмана в Альфа-банку на 12,4 млрд грн
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.10.2023
DeepStatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Грошова допомога від $1KProject: як українцям отримати $1 тис.
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Виплати від ООН: хто з українців отримає 2 220 грн та як подати заявку
Гроші, виплати, гривня

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
СБУ та хакери злили клієнтську базу російського Альфа-банку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь