Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время встречи в Киеве с представителями компании Google отметила важность в настройках YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ (Содружество Независимых Государств).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам первой леди, важно изменить для украинских пользователей автоматическую выдачу русскоязычного контента, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский.

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Также супруга президента обратила внимание на принципиальный вопрос — некорректное изображение сервисом Google территории Украины с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала и оккупировала Крым.

По словам Зеленской, в зависимости от страны, из которой сделан запрос Украина или Ukraine, Google Maps Украину показывают по-разному. Так, в запросах из Украины Крым отображается как часть нашей страны, а в запросах из РФ — полуостров обозначен как территория РФ. Если запрос сделан из Европы, то Google Maps показывает Крым как спорную территорию.

Елена Зеленская также отметила необходимость дерусификации поиска в Google.

Стоит заметить, что компания Google приостановила рекламу в России и сотрудничество с российскими рекламодателями. А видеохостинг YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео, которые искажали правду о военной агрессии РФ против Украины.

В Киеве первая леди встретилась с вице-президентом Google по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом Google по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может заблокировать Twitter для пользователей в Европе.

Источник : Офис президента

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