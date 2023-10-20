Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube

Зеленська
Фото: Офис президента

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время встречи в Киеве с представителями компании Google отметила важность в настройках YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ (Содружество Независимых Государств).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам первой леди, важно изменить для украинских пользователей автоматическую выдачу русскоязычного контента, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский.

Сейчас смотрят

Также супруга президента обратила внимание на принципиальный вопрос — некорректное изображение сервисом Google территории Украины с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала и оккупировала Крым.

По словам Зеленской, в зависимости от страны, из которой сделан запрос Украина или Ukraine, Google Maps Украину показывают по-разному. Так, в запросах из Украины Крым отображается как часть нашей страны, а в запросах из РФ — полуостров обозначен как территория РФ. Если запрос сделан из Европы, то Google Maps показывает Крым как спорную территорию.

Елена Зеленская также отметила необходимость дерусификации поиска в Google.

Стоит заметить, что компания Google приостановила рекламу в России и сотрудничество с российскими рекламодателями. А видеохостинг YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео, которые искажали правду о военной агрессии РФ против Украины.

В Киеве первая леди встретилась с вице-президентом Google по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом Google по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может заблокировать Twitter для пользователей в Европе.

Источник: Офис президента
Google, YouTube, Елена Зеленская
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нападение ХАМАС на Израиль: количество погибших украинцев выросло до 13
Олена Зеленська - перша леді України
Это поможет выстоять во время войны: Зеленская в интервью Фроляк дала совет украинцам
Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube
Выступление в ООН и встреча с Байденом: что известно о визите Зеленского в США
Володимир та Олена Зеленські
Украина несмотря на войну работает над равенством в оплате труда для женщин — Зеленская на полях ГА ООН
Зеленська
Зеленская поделилась деталями третьего Саммита первых леди и джентльменов
Олена Зеленська

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Сводка Генштаба | Наземная операция в Газе откладывается? | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube
Массированная атака на Херсонскую область | Залужный в Авдеевке | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube
Историческое обращение Байдена к американцам | Репортаж с передовой | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube
Зеленский поговорил с Байденом | Скандальное заявление Орбана | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Чтобы не выдавало российский контент: Зеленская просит Google изменить настройки YouTube
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь