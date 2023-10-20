Щоб не видавало російський контент: Зеленська просить Google змінити налаштування YouTube

Дружина президента України Олена Зеленська під час зустрічі в Києві із представниками компанії Google наголосила на важливості у налаштуваннях YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД (Співдружність Незалежних Держав).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами першої леді, важливо змінити для українських користувачів автоматичну видачу російськомовного контенту, а також автоматичну видачу рекомендованого та популярного контенту для українців із російського на український і європейський.

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Також дружина президента звернула увагу на принципове питання – некоректне зображення сервісом Google території України з 2014 року, коли Росія незаконно анексувала й окупувала Крим.

За словами Зеленської, залежно від країни, з якої зроблено запит Україна або Ukraine, Google Maps Україну показують по-різному. Так, у запитах з України Крим відображається як частина нашої країни, а у запитах із РФ – півострів позначений як територія РФ. Якщо запит зроблено з Європи, то Google Maps показує Крим як спірну територію.

Олена Зеленська також наголосила на необхідності дерусифікації пошуку в Google.

Варто зауважити, що компанія Google призупинила рекламу в Росії та співпрацю з російськими рекламодавцями. А відеохостинг YouTube видалив понад 9 тис. каналів і 70 тис. відео, які спотворювали правду про воєнну агресію РФ проти України.

У Києві перша леді зустрілася з віцепрезиденткою Google з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом Google з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск може заблокувати Twitter для користувачів у Європі.

Джерело : Офіс президента

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