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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Великобритания и партнеры предоставят Украине более $150 млн для подготовки к зиме

електроенергія
Фото: Unsplash

Великобритания и международные партнеры внедрят план чрезвычайной помощи для Украины зимой на сумму £127 млн (около $154 млн) на 2023/2024 год.

Об этом в четверг, 19 октября, заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт на Форуме по сотрудничеству в области безопасности.

— Большинство участников этого Форума продолжает признавать угрозу, которую представляет Российская Федерация. Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину дипломатически, военно и финансово. Вместе с международными партнерами мы внедряем наш План чрезвычайной помощи Украине в зимний период (£127 млн помощи на 2023/2024 годы), — сообщил он.

Кроме того, на прошлой неделе министр обороны Великобритании объявил о новом пакете поддержки на общую сумму £100 млн, чтобы помочь Украине разминировать минные поля и защитить критически важную национальную инфраструктуру.

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Кроме того, Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с Украиной и другими партнерами с целью поддержки альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна, увеличивая возможности экспорта в остальной мир сухопутными маршрутами, через дунайские порты и морской коридор Украины.

— Соединенное Королевство будет продолжать действовать таким образом до тех пор, пока Россия больше не будет контролировать суверенную территорию Украины, поскольку это единственный путь, признанный настоящим большинством, к справедливому и длительному миру, — сказал он, завершив этими словами свое выступление.

Напомним, в первой половине октября британский глава Минобороны Грант Шаппс объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда вошли, в частности, платформы для борьбы с беспилотниками и защиты критической инфраструктуры MSI-DS Terrahawk Paladin.

Со стороны Украины звучало заявление президента Владимира Зеленского, который предупредил, что эта зима будет подобной предыдущей, поскольку Россия снова попытается повторить свою тактику по атакам по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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