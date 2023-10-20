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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Велика Британія та партнери нададуть Україні понад $150 млн для підготовки до зими

електроенергія
Фото: Unsplash

Велика Британія та міжнародні партнери впровадять план надзвичайної допомоги для України взимку на суму £127 млн (близько $154 млн) на 2023/2024 рік.

Про це в четвер, 19 жовтня, заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт на Форумі зі співробітництва в галузі безпеки.

– Більшість учасників цього Форуму продовжує визнавати загрозу, яку становить Російська Федерація. Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну дипломатично, військово та фінансово. Разом з міжнародними партнерами ми впроваджуємо наш План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період (£127 млн допомоги на 2023/2024 роки), – повідомив він.

Крім того, минулого тижня міністр оборони Великої Британії оголосив про новий пакет підтримки на загальну суму £100 млн, щоб допомогти Україні розмінувати мінні поля та захистити критично важливу національну інфраструктуру.

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Крім того, Сполучене Королівство продовжує співпрацювати з Україною та іншими партнерами з метою підтримки альтернативних маршрутів для експорту українського зерна, збільшуючи можливості експорту до решти світу сухопутними маршрутами, через дунайські порти та морський коридор України.

– Сполучене Королівство продовжуватиме діяти таким чином доти, доки Росія більше не контролюватиме суверенну територію України, оскільки це єдиний шлях, визнаний справжньою більшістю, до справедливого і тривалого миру, – сказав він, завершивши цими словами свій виступ.

Нагадаємо, в першій половині жовтня британський глава Міноборони Грант Шаппс оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди увійшли, зокрема, платформи для боротьби з безпілотниками та захисту критичної інфраструктури MSI-DS Terrahawk Paladin.

З боку України лунала заява президента Володимира Зеленського, який попередив, що ця зима буде подібною до попередньої, оскільки Росія знову намагатиметься повторити свою тактику з атак по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

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