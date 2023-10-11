Terrahawk Paladin, F-16 и первое участие Зеленского: итоги Рамштайн-16 для Украины

В Брюсселе состоялась очередная встреча министров обороны нескольких десятков стран в формате Рамштайн 10 октября.

Цель этих встреч — ускорить предоставление военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению. Итоги заседания Рамштайн-16 — далее в материале Фактов ICTV.

Итоги заседания Рамштайн-16: какую помощь получит Украина

США анонсировали новый пакет помощи на $200 млн

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $200 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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По словам министра обороны США, туда войдут новые системы ПВО, артиллерийские и противоракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, антитанковое оружие, а также системы противодействия дронам.

По данным Пентагона, США возьмут на себя роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать Военно-воздушные силы. Дания и Нидерланды совместно с США планируют возглавлять эту коалицию.

Дания передаст истребители F-16 Украине в начале 2024 года

Дания поставит первые F-16 Украине весной 2024 года, если будут соблюдены условия выполнения ряда технических условий. Это решение объявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время заседания Рамштайн.

Глава МО подчеркнул, что Дания имеет четкую цель — передать Украине первые истребители в первом квартале 2024 года.

Он обратил внимание — это будет зависеть и от того, как будет продолжаться обучение пилотов и специалистов, которые будут обслуживать самолеты в дальнейшем.

Британия передаст пакет военной помощи на €115 млн

Великобритания в рамках заседания группы Рамштайн объявила о подписании контрактов на производство для Украины новых антидронных зенитных систем MSI-DS Terrahawk Paladin и машин для преодоления минных полей.

В пакет помощи войдут средства для разминирования, обслуживания техники, укрепления обороны для защиты ключевых объектов инфраструктуры.

Соответствующее решение озвучил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. По его словам, Британия на закупку этой техники потратит 100 миллионов фунтов (более €115 млн).

Шаппс отметил, что страна стремится выполнить обещание, которое он дал президенту Владимиру Зеленскому о самых насущных потребностях.

Норвегия выделит $18,5 млн для разминирования

Правительство Норвегии дополнительно выделит 200 млн норвежских крон (около $18,5 млн) на разминирование деоккупированных населенных пунктов на территории Украины, сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт на Рамштайне.

По ее словам, с помощью разминирования земель можно спасти гражданское население, особенно детей. Это также является одним из условий для восстановления инфраструктуры.

По мнению Хуитфельдт, предотвращение человеческих жертв укрепит способность Украины противостоять агрессии РФ.

Финляндия предоставит Украине пакет помощи на €95 млн

Во время заседания Рамштайн правительство Финляндии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около €95 млн.

По мнению министра обороны Финляндии Антти Хякканен, исход войны в Украине будет определять порядок безопасности в Европе.

Финляндия не раскрыла содержимое пакета военной помощи, а также сроки его предоставления для обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения.

Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году

Бельгия объявила о намерениях помочь Украине в тренировке военных пилотов на F-16 и обслуживании этих самолетов. Страна готова поставлять Украине эти истребители с 2025 года, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

По его словам, Бельгия имеет большой опыт в обслуживании F-16 и будет предоставлять техническое обслуживание самолетов, которые будут предоставляться Украине, а также обеспечит обучение украинского персонала для дальнейшего обслуживания истребителей.

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