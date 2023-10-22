Украинские инженеры прошли в Британии обучение по защите энергетики от атак
Украинские гражданские инженеры прошли в Великобритании обучение по методам защиты критической инфраструктуры от российских беспилотников и ракетных атак.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.
Украинцев учили планировать защиту критически важной инфраструктуры от атак: определять наиболее уязвимые элементы, потенциальные радиусы поражения и влияние различных видов оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, инженеры учились определять, где лучше всего расположить физические и воздушные барьеры, которые помогут защитить объекты от российских атак.
Двухнедельный учебный курс был разработан и проведен инженерами британской армии по просьбе Украины. Он стал более сложным по сравнению с предыдущими курсами, которые были сосредоточены на базовых мерах защиты, таких как использование мешков с песком и окапывание.
— Британские инженеры привлекли специализированных резервистов, работающих в секторе критической инфраструктуры Великобритании, и использовали их профессиональный опыт и технические знания для проведения элементов тренинга на британском газовом заводе, военной взлетно-посадочной полосе и портовом объекте, — говорится в сообщении.
Ранее в разведке Эстонии озвучили возможные сроки новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.
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