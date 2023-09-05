Ростислав Шурма: Энергетика – это не коворкинг, где каждый делает, что хочет. Она работает по четко установленным регламентам

Только регулятор и оператор системы передачи НЭК Укрэнерго имеет полномочия устанавливать подключение электростанций в объединенную энергосистему Украины.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

— Только Укрэнерго имеет полномочия и технические возможности оперативно устанавливать, работали ли электростанции в объединенную энергосистему Украины… Энергетика — это не коворкинг, где каждый делает, что хочет. Это система, которая работает по четко установленным регламентам. Поэтому объекты на временно оккупированных территориях работали по правилам, которые устанавливал оператор и регулятор, — сказал он.

По его словам, Укрэнерго своими действиями ежемесячно, вплоть до июня 2023 года, подтверждало, что станции работают в объединенной энергосистеме Украины, предоставляя услуги диспетчеризации, регулярно предоставляя команды на загрузку и разгрузку в зависимости от баланса в энергосистеме Украины, подписывая ежемесячно акты, подтверждающие объемы генерации.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей остались 72 объекта зеленой энергетики, среди которых и три объекта, где есть доля у его брата — Олега Шурмы.

— Нарушали ли что-то эти 72 объекта? Пусть оценку дают правоохранительные органы, — добавил он.

По его словам, все электростанции на временно оккупированных территориях получали средства за проданную электроэнергию в объединенную энергосистему Украины — это ежемесячно подтверждало Укрэнерго.

Они получали только около 40% от стоимости этой электроэнергии по зеленому тарифу, потому что ГП Гарантированный покупатель продавал электричество на рынке и передавал компаниям деньги из суммы, которую смог выручить.

— Ни копейки государственных средств не было никому перечислено. Все 72 объекта имели одинаковые условия оплаты. Ни одна компания не получала больше или меньше. Это алгоритм расчетов на энергорынке: одинаковый процент оплат для всех, — сказал Ростислав Шурма.

На вопрос журналиста относительно зарегистрированного в Раде законопроекта о прекращении выплат при отсутствии подтверждения, что компания работает в энергосети Украины, Шурма ответил, что это является компетенцией регулятора, и у него достаточно полномочий проанализировать ситуацию и принять соответствующие решения.

Он также добавил, что участники рынка обращались с претензией.

— Ко мне обращались участники рынка, у них есть претензии: почему обычный бизнес-вопрос, который надо было урегулировать на уровне регулятора и оператора, настолько политизировали. Поэтому я говорю о заказности расследований вокруг этой темы, — подчеркнул он.

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