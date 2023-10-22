Українські інженери пройшли у Британії навчання з захисту енергетики від атак
Українські цивільні інженери пройшли у Великій Британії навчання з методів захисту критичної інфраструктури від російських безпілотників і ракетних атак.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.
Українців навчали планувати захист критично важливої інфраструктури від атак: визначати найбільш вразливі елементи, потенційні радіуси ураження та вплив різних видів зброї та вибухових речовин. Окрім того, інженери вчились визначати, де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, які допоможуть захистити об’єкти від російських атак.
Двотижневий навчальний курс був розроблений і проведений інженерами британської армії на прохання України. Він став складнішим порівняно з попередніми курсами, які були зосереджені на базових заходах захисту, таких як використання мішків з піском і окопування.
– Британські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної інфраструктури Великої Британії, і використали їхній професійний досвід та технічні знання для проведення елементів тренінгу на британському газовому заводі, військовій злітно-посадковій смузі та портовому об’єкті, -йдеться у повідомленні.
Раніше в розвідці Естонії озвучили можливі терміни нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук