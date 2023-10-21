Когда РФ может нанести удары по энергосистеме Украины: в эстонской разведке озвучили сроки

Страна-агрессор РФ, вероятно, уже завершила подготовку к очередной волне атак на энергетическую систему Украины.

Такую оценку озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

По данным эстонской разведки, российские оккупанты могут нанести новые удары в ближайшие недели.

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– Не стоит забывать, что приближается зима. Конечно, снова начнутся атаки на энергетическую инфраструктуру. Нам кажется, что Россия уже закончила подготовку этих ударов. Этого можно ожидать в ближайшие недели или месяц, — подчеркнул Кивисельг.

Новая волна ракетного террора РФ: что известно

О возможной подготовке России к новой волне ракетного террора предупреждали и в разведке Великобритании.

В ведомстве обращали внимание на значительный перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов на Украину. Это может свидетельствовать о накоплении Россией ракет для ударов по энергосистеме зимой.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ вряд ли откажется от ударов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой. Для этого агрессор восстановил определенный запас ракет.

Тем временем Еврокомиссия выделила более €50 млн для энергетической поддержки Украины в условиях атак РФ. А Великобритания и международные партнеры предоставят более $150 млн для подготовки к зиме.

В Украине уже развернули более 13 тыс. Пунктов несокрушимости.

Источник: ERR

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