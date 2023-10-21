Когда РФ может нанести удары по энергосистеме Украины: в эстонской разведке озвучили сроки
Страна-агрессор РФ, вероятно, уже завершила подготовку к очередной волне атак на энергетическую систему Украины.
Такую оценку озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
По данным эстонской разведки, российские оккупанты могут нанести новые удары в ближайшие недели.
– Не стоит забывать, что приближается зима. Конечно, снова начнутся атаки на энергетическую инфраструктуру. Нам кажется, что Россия уже закончила подготовку этих ударов. Этого можно ожидать в ближайшие недели или месяц, — подчеркнул Кивисельг.
Новая волна ракетного террора РФ: что известно
О возможной подготовке России к новой волне ракетного террора предупреждали и в разведке Великобритании.
В ведомстве обращали внимание на значительный перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов на Украину. Это может свидетельствовать о накоплении Россией ракет для ударов по энергосистеме зимой.
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ вряд ли откажется от ударов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой. Для этого агрессор восстановил определенный запас ракет.
Тем временем Еврокомиссия выделила более €50 млн для энергетической поддержки Украины в условиях атак РФ. А Великобритания и международные партнеры предоставят более $150 млн для подготовки к зиме.
В Украине уже развернули более 13 тыс. Пунктов несокрушимости.
Источник: ERR
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