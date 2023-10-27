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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Фонд Клуни передал данные о преступлениях РФ против Украины в прокуратуру Германии: что это значит

Фонд Клуни передал данные о преступлениях РФ против Украины в прокуратуру Германии: что это значит
Фото: Getty Images

Фонд известного актера Джорджа Клуни и его жены передал в федеральную прокуратуру Германии три дела о преступлениях российских захватчиков в нескольких регионах Украины — в Одесской, Харьковской и Киевской областях.

В соответствующей документации содержится детальное описание того, что произошло, и данные о вероятных преступниках. Кроме того, дела содержат показания свидетелей и экспертов, спутниковые изображения, информацию, полученную благодаря OSINT-разведке.

Речь идет о ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 украинца и еще 40 получили серьезные ранения.

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Второе дело касается пыток и казни четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года.

Также в прокуратуру были переданы показания о казнях, пытках, сексуальном насилии, мародерстве и других преступлениях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

В этих делах фонд представляет интересы 16 пострадавших и семей погибших.

Теперь Федеральная прокуратура Германии должна определить, достаточно ли доказательств, предоставленных фондом, чтобы открыть уголовное производство, а затем — выдать ордера на арест вероятных преступников.

Стоит отметить, что в Германии и в нескольких других странах действует принцип абсолютной универсальной юрисдикции, предусматривающий возможность выдачи прокурорами ордера на арест, который будет действителен как в самой Германии, так и за ее пределами.

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Фонд Клуни передал данные о преступлениях РФ против Украины в прокуратуру Германии: что это значит

Война в Украине, Військові злочини, Джордж Клуні
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