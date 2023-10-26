Достал из подвала и изнасиловал: российского военного преступника нашли по фотороботу
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении российскому оккупанту, который насиловал и угрожал убийством 55-летней женщине и ее родственникам.
Отмечается, что противоправные действия оккупант совершал в марте 2022 года в Мариуполе, когда женщина с семьей скрывалась от обстрелов в подвале многоэтажки.
— К месту их убежища вошли представители незаконного военного формирования так называемой ЛДНР. Под предлогом проверки документов один из них завел женщину в квартиру наверху, где изнасиловал, угрожая убийством ей и ее родственникам, — говорится в сообщении Нацполиции Украины.
Потерпевшая запомнила имя и внешность преступника. Полицейские составили с ее слов фоторобот подозреваемого и проверили почти полсотни оккупантов, которые незаконно находились в конце марта — в начале апреля 2022 года в Мариуполе и могли совершить преступление в отношении нее. Именно среди них женщина и узнала своего обидчика.
Им оказался 51-летний уроженец города Тюмень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности в РФ, а с 2014 года участвует в незаконных военизированных формированиях.
— На основании полученных Главным следственным управлением Национальной полиции Украины данных при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора оккупанту объявлено подозрение о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с жестоким обращением с гражданским населением (ч. 1. ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), — добавляют в ведомстве.
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