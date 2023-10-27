Фонд Клуні передав дані про злочини РФ проти України до прокуратури Німеччини: що це означає

Фонд відомого актора Джорджа Клуні та його дружини передав до федеральної прокуратури Німеччини три справи про злочини російських загарбників у кількох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині.

У відповідній документації міститься детальний опис того, що сталося, і дані про ймовірних злочинців. Крім того, справи містять покази свідків та експертів, супутникові зображення, інформацію, здобуту завдяки OSINT-розвідці.

Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області, у результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільних та ще 40 зазнали серйозних поранень.

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Друга справа стосується катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року.

Також до прокуратури були передані свідчення щодо страт, катувань, сексуального насильства, мародерства та інших злочинів під час окупації Київської області у березні 2022 року.

У цих справах фонд представляє інтереси 16 постраждалих і родин загиблих.

Тепер Федеральна прокуратура Німеччини має визначити, чи доказів, наданих фондом, достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження, а потім – видати ордери на арешт ймовірних злочинців.

Варто зазначити, що у Німечинні та у кількох інших країнах діє принцип абсолютної універсальної юрисдискції, що передбачає можливість видання прокурорами ордеру на арешт, який буде дійсний як в самій Німеччині, так і за її межами.

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