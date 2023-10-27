Фонд Клуні передав дані про злочини РФ проти України до прокуратури Німеччини: що це означає
Фонд відомого актора Джорджа Клуні та його дружини передав до федеральної прокуратури Німеччини три справи про злочини російських загарбників у кількох регіонах України – на Одещині, Харківщині та Київщині.
У відповідній документації міститься детальний опис того, що сталося, і дані про ймовірних злочинців. Крім того, справи містять покази свідків та експертів, супутникові зображення, інформацію, здобуту завдяки OSINT-розвідці.
Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області, у результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільних та ще 40 зазнали серйозних поранень.
Друга справа стосується катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року.
Також до прокуратури були передані свідчення щодо страт, катувань, сексуального насильства, мародерства та інших злочинів під час окупації Київської області у березні 2022 року.
У цих справах фонд представляє інтереси 16 постраждалих і родин загиблих.
Тепер Федеральна прокуратура Німеччини має визначити, чи доказів, наданих фондом, достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження, а потім – видати ордери на арешт ймовірних злочинців.
Варто зазначити, що у Німечинні та у кількох інших країнах діє принцип абсолютної універсальної юрисдискції, що передбачає можливість видання прокурорами ордеру на арешт, який буде дійсний як в самій Німеччині, так і за її межами.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк