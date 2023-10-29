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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус еще 660 оккупантов и по восемь танков и артсистем: потери РФ на 29 октября

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение чуток украинские защитники ликвидировали еще 660 российских оккупантов.

Таким образом по состоянию на 613-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли уже более 299 тыс.

Потери РФ на 29 октября 2023

  • личного состава – около 299 080 (+660),
  • танков ‒ 5 175 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 9 758 (+9),
  • артиллерийских систем – 7 188 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 834,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 558,
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 399,
  • крылатых ракет ‒ 1 544 (+3),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 532 (+8),
  • специальной техники – 1 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Російська агресія, РФ
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Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

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