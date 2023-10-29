Минус еще 660 оккупантов и по восемь танков и артсистем: потери РФ на 29 октября
В течение чуток украинские защитники ликвидировали еще 660 российских оккупантов.
Таким образом по состоянию на 613-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли уже более 299 тыс.
Потери РФ на 29 октября 2023
- личного состава – около 299 080 (+660),
- танков ‒ 5 175 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 9 758 (+9),
- артиллерийских систем – 7 188 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 834,
- средств противовоздушной обороны ‒ 558,
- самолетов – 320,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 399,
- крылатых ракет ‒ 1 544 (+3),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 532 (+8),
- специальной техники – 1 012 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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