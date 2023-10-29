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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус ще 660 окупантів та по вісім танків та артсистем: втрати РФ на 29 жовтня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 660 російських окупантів.

Таким чином станом на 613-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули вже понад 299 тис.

Втрати РФ на 29 жовтня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 299 080 (+660) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 5175 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 9758 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 7188 (+8) од,
  • РСЗВ / MLRS – 834 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 558 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5399 (+0),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1544 (+3),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9532 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1012 (+1).

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