Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус ще 660 окупантів та по вісім танків та артсистем: втрати РФ на 29 жовтня
Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 660 російських окупантів.
Таким чином станом на 613-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули вже понад 299 тис.
Втрати РФ на 29 жовтня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 299 080 (+660) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5175 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9758 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7188 (+8) од,
- РСЗВ / MLRS – 834 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 558 (+0) од,
- літаків / aircraft – 320 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5399 (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1544 (+3),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9532 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1012 (+1).
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