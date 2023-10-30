Оккупанты казнили украинских военнопленных возле Токмака — Стерненко

На Токмакском направлении (Запорожская область) российские оккупанты расстреляли группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram.

– Это ужасные кадры. И мир должен их видеть. Россияне расстреляли украинских пленных, – написал он.

По информации Стерненко, казнь произошла несколько дней назад.

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На фотографиях, которые он опубликовал, видно, что воинам связали руки за спиной, а затем убили. Судя по шевронам, это были нацгвардейцы.

– За них отомстили очень быстро. Часть убийц уже ликвидирована. Но истребление всей российской орды не будет достаточной платой за жизнь наших людей, – добавил активист.

По этическим соображениям Факты ICTV не публикуют ужасные кадры казни украинских воинов.

Напомним, украинские правоохранители зафиксировали 100 666 военных преступлений Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

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