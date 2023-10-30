Окупанти стратили українських військовополонених біля Токмака – Стерненко

На Токмацькому напрямку (Запорізька область) російські окупанти розстріляли групу українських військовополонених.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram.

– Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених, – написав він.

За інформацією Стерненка, страта сталась кілька днів тому.

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На фотографіях, які він опублікував, видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці.

– За них помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано. Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей, – додав активіст.

З етичних міркувань Факти ICTV не публікують жахливі кадри страти українських воїнів.

Нагадаємо, українські правоохоронці зафіксували 100 666 воєнних злочинів Російської Федерації після 24 лютого 2022 року.

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