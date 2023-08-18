Офіс генпрокурора зафіксував понад 100,5 тис. воєнних злочинів Росії

Українські правоохоронці зафіксували 100 666 воєнних злочинів Російської Федерації після 24 лютого 2022 року.

Про це під час дискусії Геноцид як злочин. Як покарати винних? заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

У розмові з журналістами Радіо Свобода Бєлоусов заявив, що сьогодні було оголошено про підозри 390 особам.

– Ми маємо два великих блоки. Перший блок – це саме воєнні злочини, це вбивства, сексуальне насильство, атаки на енергоструктуру і так далі. Ми вже офіційно оголосили про підозру 390 особам. 390 осіб вже має статус підозрюваних, – зазначив він та додав, що щодо низки підозрюваних з цього переліку вже є вироки суду.

Посадовець Офісу генпрокурора каже, що сьогодні понад 200 справ в судах і 55 осіб вже отримали вироки.

– Більша частина з них так звані заочні вироки. Тобто ми встановили, що це вони винні, суд виніс вирок, але ця людина поки не перебуває в наших руках. Але це питання часу, – сказав він.

Водночас Бєлоусов каже, що в ОГПУ працюють з “вищим військово-політичним керівництвом”.

– Це депутати Держдуми, це президенти Російської Федерації, це керівництво Міністерства оборони і так далі. Або, наприклад, великий бізнес, який допомагає Росії вчиняти ці безчинства в Україні. Тут ми маємо близько 700 осіб, які вже отримали статус підозрюваних, – додав він.

Юрій Бєлоусов додав, що сьогодні Офіс генпрокурора знаходиться у співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС), надаючи представникам МКС доказову базу. За оцінкою представника ОГПУ, офіс МКС з’явиться в Україні вже цієї осені.

– В Україні постійно перебувають представники МКС. У вересні, можливо, в жовтні вони відкриють свій постійний офіс. Але ці люди перебувають тут щоденно. Вони працюють групами, змінюють одне одного. І щоденно ми з ними їздимо, допитуємо людей, вивчаємо документації. Вони вивчають наші матеріали. Здебільшого, основну доказову базу вони беруть з наших кримінальних проваджень. А ми з радістю ділимося цим, бо ми хочемо, щоб вони використали їх з максимальною користю, – каже він.

Керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту додав, що 99% злочинів РФ розслідуватимуть саме в Україні, бо “жодна міжнародна інституція ніколи, ніколи в житті таку кількість справ не зможе розглянути”.

– Виходячи з досвіду роботи міжнародного кримінального суду, наприклад, ми розуміємо, що в нього дуже обмежене коло. Його завдання не зробити роботу держави, а виконати допоміжну функцію… ми розуміємо, що ресурси суду обмежені, він зможе притягти, ми сподіваємося, 10, може 20 людей. А в Україні ми маємо 100 тис. вчинених злочинів вже зараз. Тобто це десятки тисяч воєнних злочинців. Жодна система світу, жодна міжнародна інституція ніколи їх не притягне до відповідальності, – зазначив Бєлоусов.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора в Україні російськими касетними боєприпасами було вбито понад 200 цивільних осіб.

Джерело : Радіо Свобода

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