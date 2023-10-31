Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 870 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также ВСУ уничтожили не менее 88 единиц тяжелой техники врага.
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Потери РФ в войне на 31 октября 2023 года:
- личного состава — около 300 810 (+870) чел.;
- танков — 5211 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин — 9804 (+29) ед.;
- артиллерийских систем — 7227 (+25) ед.;
- РСЗО — 844 (+10) ед.;
- средств ПВО — 562 (+3) ед.;
- самолетов — 321 ед.;
- вертолетов — 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5440 (+21) ед.;
- крылатые ракеты — 1546 (+2) ед.;
- кораблей/катеров — 20 ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35) ед.;
- специальной техники — 1016 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.
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Источник: Генштаб ВСУ
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