Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 870 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также ВСУ уничтожили не менее 88 единиц тяжелой техники врага.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 31 октября 2023 года:

  • личного состава — около 300 810 (+870) чел.;
  • танков — 5211 (+21) ед.;
  • боевых бронированных машин — 9804 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем — 7227 (+25) ед.;
  • РСЗО — 844 (+10) ед.;
  • средств ПВО — 562 (+3) ед.;
  • самолетов — 321 ед.;
  • вертолетов — 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5440 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты — 1546 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров — 20 ед.;
  • подводных лодок — 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35) ед.;
  • специальной техники — 1016 (+2) ед.
Читайте также
ВСУ имеют успех в районе Бахмута и в Запорожской области — ISW
Бої на фронті

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
школа діти за партами
Россияне перекрыли Крымский мост, видна дымовая завеса
Кримський міст

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь