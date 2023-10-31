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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати росіян на війні перевалили за 300 тисяч – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також ЗСУ знищили щонайменше 88 одиниць важкої техніки ворога.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 31 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб;
  • танків ‒ 5211 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од.;
  • артилерійських систем – 7227 (+25) од.;
  • РСЗВ – 844 (+10) од.;
  • засобів ППО ‒ 562 (+3) од.;
  • літаків – 321 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21) од.;
  • крилаті ракети ‒ 1546 (+2) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 1016 (+2) од.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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