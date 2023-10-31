Втрати росіян на війні перевалили за 300 тисяч – Генштаб

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також ЗСУ знищили щонайменше 88 одиниць важкої техніки ворога.

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Втрати РФ у війні на 31 жовтня 2023:

особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб;

танків ‒ 5211 (+21) од.;

бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од.;

артилерійських систем – 7227 (+25) од.;

РСЗВ – 844 (+10) од.;

засобів ППО ‒ 562 (+3) од.;

літаків – 321 од.;

гелікоптерів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21) од.;

крилаті ракети ‒ 1546 (+2) од.;

кораблів /катерів ‒ 20 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од.;

спеціальної техніки ‒ 1016 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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