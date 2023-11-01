Закупка продуктов для ВСУ: какие будут изменения и кто будет заниматься

Министерство обороны Украины объявило о начале торгов 1 ноября на закупку еды для Вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков во время брифинга в Military Media Center сообщил, что они будут проходить по новым временным правилам.

Их цель заключается в том, чтобы не было перебоев в поставках пищи, а также — исключить коррупцию.

Сейчас смотрят

— С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство Государственный оператор тыла. Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал, — рассказал Клименков.

Госагентство начнет работу с 1 декабря. Сейчас формируют команду и обсуждают вопросы закупок. Работники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

Клименков сообщил, что Минобороны объявляет торги на еду не на полгода, а на три месяца — с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой.

Меньшие компании будут участвовать в закупках

Минобороны разработало механизм, который позволит меньшим компаниям участвовать в закупках.

Большие лоты будут разделены на меньшие, поэтому на торги выставят 30 предложений, а не 22. Это создаст равные условия для участников закупок. По правилам, каждый участник торгов приходит на них с каталогом, в котором 409 наименований продуктов для ВСУ.

На каждый продукт отныне установлена верхняя и нижняя предельная цена. Это ввели после того, как были проанализированы коррупционные риски предыдущих сделок. Отсутствие этих границ ранее позволяло участникам торгов манипулировать ценами на еду.

Заместитель министра обороны добавил, что изменения в правилах закупок еды — это временная мера, которая позволяет уже сейчас существенно снизить коррупционные риски — еще до запуска Государственного оператора тыла.

Генеральным директором ГП Государственный оператор тыла стал Арсен Жумадилов. Приказ о назначении подписал министр обороны Рустем Умеров. По словам Клименкова, Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально вступил в должность.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.