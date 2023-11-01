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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Закупка продуктов для ВСУ: какие будут изменения и кто будет заниматься

Дмитро Кліменков
Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины объявило о начале торгов 1 ноября на закупку еды для Вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков во время брифинга в Military Media Center сообщил, что они будут проходить по новым временным правилам.

Их цель заключается в том, чтобы не было перебоев в поставках пищи, а также — исключить коррупцию.

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— С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство Государственный оператор тыла. Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал, — рассказал Клименков.

Госагентство начнет работу с 1 декабря. Сейчас формируют команду и обсуждают вопросы закупок. Работники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

Клименков сообщил, что Минобороны объявляет торги на еду не на полгода, а на три месяца — с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой.

Меньшие компании будут участвовать в закупках

Минобороны разработало механизм, который позволит меньшим компаниям участвовать в закупках.

Большие лоты будут разделены на меньшие, поэтому на торги выставят 30 предложений, а не 22. Это создаст равные условия для участников закупок. По правилам, каждый участник торгов приходит на них с каталогом, в котором 409 наименований продуктов для ВСУ.

На каждый продукт отныне установлена верхняя и нижняя предельная цена. Это ввели после того, как были проанализированы коррупционные риски предыдущих сделок. Отсутствие этих границ ранее позволяло участникам торгов манипулировать ценами на еду.

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Заместитель министра обороны добавил, что изменения в правилах закупок еды — это временная мера, которая позволяет уже сейчас существенно снизить коррупционные риски — еще до запуска Государственного оператора тыла.

Генеральным директором ГП Государственный оператор тыла стал Арсен Жумадилов. Приказ о назначении подписал министр обороны Рустем Умеров. По словам Клименкова, Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально вступил в должность.

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держзакупівлі, ВСУ, Міноборони України
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