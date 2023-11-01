Жумадилов назначен гендиректором Государственного оператора тыла
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о назначении Арсена Жумадилова генеральным директором Государственного оператора тыла.
По информации Минобороны, соответствующий документ подписан 30 октября. Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что Арсен Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально стал на должность.
Он рассказал, что первое направление, по которому Государственный оператор тыла будет обеспечивать ВСУ, — это питание. Проведение закупок запланировано на декабрь. Первые поставки ожидаются во втором квартале 2024 года.
Кабинет министров должен поддержать два постановления, предложенные Минобороны, чтобы предприятие юридически заработало на полную мощность.
— По одному постановлению мы уже ожидаем положительного решения. Второе постановление, я ожидаю, будет принято до 15 ноября. И тогда Государственный оператор тыла заработает на 100%, — утверждает заместитель главы МО.
Сейчас еду для ВСУ Министерство обороны временно закупает по новым правилам. Они будут действовать на переходный период, пока Государственный оператор тыла возьмет на себя все обязанности для обеспечения потребностей ВСУ.
Фото: Арсен Жумадилов
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